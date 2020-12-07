鴻海(2317)2020年11月合併營收衝新高，第四季旺季營運報喜、有望同步挑戰新高紀錄。今（7）日股價開高後放量走揚，最高勁揚4.83％至86.9元，歷時95個交易日終於完成填息，早盤維持逾3％漲幅，在權值股中漲勢位居前段班。

鴻海今年股東常會通過配息4.2元，7月23日以每股參考價81.7元除息交易，惟填息約2成後走勢顛簸，9月底一度下探74.1元。10月底起走勢轉強，於11月11日重返填息路，今日一舉放量攻高，順利完成填息。

鴻海受惠蘋果新款5G版iPhone 12系列出貨放量，11月自結合併營收達6813.75億元，月增11.24％、年增13.06％，改寫歷史新高。累計前11月合併營收4.62兆元、年減3.29％，衰退幅度較前10月5.63％收斂、續創同期第3高。

鴻海董事長劉揚偉先前法說時預期，在消費智慧產品強勁成長、元件與其他產品成長，以及雲端網路及電腦終端產品持穩下，第四季合併營收季增率將優於去年同期的25.45％、可望年增0～3％，今年營運將開低走高、平穩度過。

綜合各家外資看法，均看好鴻海受惠蘋果新款5G版iPhone、索尼PS5遊戲主機等旗艦專案出貨放量，可望帶動第四季旺季營收季增達39～49％、突破1.8兆元關卡，有機會挑戰歷史新高紀錄，且明年獲利成長動能可望優於營收。

投顧法人則認為，鴻海11月營收表現優於預期，由於蘋果iPhone供給仍無法滿足需求、預期將遞延至明年首季，看好12月營收可望持穩6000億元以上高檔，帶動第四季營收季增達42％、表現有望優於預期，全年獲利有小幅調升空間，維持買進評等、目標價98元。

(時報資訊)