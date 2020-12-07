瑞典私募股權投資和收購公司殷拓集團(EQT)宣佈，將物業服務管理供應商Apleona(為工業服務集團Bilfinger的前業務單位)以16億歐元(約19.4億美元)，賣給法國私募股權公司PAI夥伴(PAI Partners)。

殷拓在2016年以14億歐元的估值買進Apleona，目前表示，交易將在明年第二季完成。德意志銀行在交易中為殷拓提供金融諮詢。

Apleona為歐洲領先的房地產和設施管理服務供應商，總部在德國，在超過30個國家有超過2萬員工，客戶涵蓋有BMW、戴姆勒、巴斯夫、愛迪達、西門子等大企業。

Apleona在先前從Bilfinger分拆出來後，也賣出一些業務，例如德國的營建部門專案移交業務，英國的房地產諮詢業務。

根據2016年分拆的一項交易條款，Bilfinger將可從此次殷拓集團的賣出交易中獲益；該條款提供了股權類似的參與權。殷拓預計Bilfinger的優先參與的收益約在4.5億至4.7億歐元之間。

(時報資訊)