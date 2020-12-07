A股三大股指7日低點震盪，截至午間收盤，滬指收跌0.66％，下跌22.73點，報3,421.85點。

深證成指跌0.25％，跌34.79點，報13,991.87點。創業板指跌0.15％，跌3.96點，報2,726.88點。

大盤上，白酒、半導體、農業等概念股活躍；大金融、汽車、交通運輸等概念股走弱。兩市成交額逾人民幣（下同）4,850億元，北向資金淨流出約33億元。個股方面，兩市逾2,500股下跌。

《電機股》淡季不淡 氣立11月營收年增8.1％
《航運股》中菲行11月營收站上20億元 年增28.7％

(工商 )

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