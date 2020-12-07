滬指午盤收跌0.66％ 12:022020/12/07 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大股指7日低點震盪，截至午間收盤，滬指收跌0.66％，下跌22.73點，報3,421.85點。 深證成指跌0.25％，跌34.79點，報13,991.87點。創業板指跌0.15％，跌3.96點，報2,726.88點。 大盤上，白酒、半導體、農業等概念股活躍；大金融、汽車、交通運輸等概念股走弱。兩市成交額逾人民幣（下同）4,850億元，北向資金淨流出約33億元。個股方面，兩市逾2,500股下跌。 《電機股》淡季不淡 氣立11月營收年增8.1％ 《航運股》中菲行11月營收站上20億元 年增28.7％ (工商 ) #滬指 #收跌 #兩市 #概念股 #午盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《匯市》美元指數弱 新台幣28.25有守 11:242020/12/07 財經 石化回春 長春石油、長春樹脂 全年仍賺1股本 04:092020/12/07 財經要聞 台幣 升勢煞不住 今日有望直攻28.5元 04:092020/12/07 財經要聞 《台北股市》台股周線連5紅 資金充沛不懼高 08:342020/12/07 財經 《商情》避險需求降 拖累紐約期金走低 09:592020/12/07 財經 《期貨》三大期指齊漲 12月台指期開高48點 09:082020/12/07 財經 台股再創高 記憶體續攻、面板股開高走低 10:582020/12/07 財經 《晨間解盤》偏多惟提防拉回(日盛投顧提供) 09:312020/12/07 財經 財經熱門新聞 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了 - 財經 低調王牌來了！謝金河：這檔贏過聯電 恐幹掉鴻海 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 拜登不會放任中國崛起 陸學者：經濟數據露端倪 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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