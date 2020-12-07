海關總署7日公布最新數據，11月份按美元計價，大陸出口年增率為21.1％，遠勝預期的12％。11月進口按美元計升4.5％，低於預期的7％。

《電機股》淡季不淡 氣立11月營收年增8.1％
《國際油價》同意緩增 原油期貨漲逾1％

(工商 )

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