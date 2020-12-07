陸11月出口增速21.1％ 遠勝預期 12:022020/12/07 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海關總署7日公布最新數據，11月份按美元計價，大陸出口年增率為21.1％，遠勝預期的12％。11月進口按美元計升4.5％，低於預期的7％。 《電機股》淡季不淡 氣立11月營收年增8.1％ 《國際油價》同意緩增 原油期貨漲逾1％ (工商 ) #遠勝 #年增率 #出口增速 #海關總署 #數據 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《匯市》美元指數弱 新台幣28.25有守 11:242020/12/07 財經 大中華基金 今年報酬閃亮 04:092020/12/07 投資理財 《航運股》中菲行11月營收站上20億元 年增28.7％ 10:502020/12/07 財經 《半導體》信驊11月營收意外報喜 外資續讚、維持目標價1440元 10:332020/12/07 財經 加百裕報喜 11月營收攀峰 04:092020/12/07 證券．權證 藥華藥 11月營收月增四倍 04:092020/12/07 證券．權證 《半導體》景碩11月營收衝新高 Q4及全年獲利挑戰4年高 09:592020/12/07 財經 A股動能強勁 拉回可布局 04:092020/12/07 投資理財 財經熱門新聞 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了 - 財經 低調王牌來了！謝金河：這檔贏過聯電 恐幹掉鴻海 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 拜登不會放任中國崛起 陸學者：經濟數據露端倪 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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