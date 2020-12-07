國內首批純網銀即將開業，但卡在資訊系統、交易安全等，時程表落後，銀行局局長莊琇媛7日在立法院財委會透露，三家籌備中的純網銀，以一家與外國銀行合作、電商平台的純網銀進度最快，有望在年底前試營運。據條件分析，應是國票金與日本樂天銀行合作的樂天國際商銀可望拔頭籌。

金管會開放台灣首批無實體分行的純網銀，除了樂天國際商銀外，還有Line與國內多家銀行合資的連線銀行，中華電信與國銀合作的將來銀行，原本都預估2020年第四季要開業，但有二家銀行向金管會申請開業許可後，金管會目前都給予相關改善建議，達成者才可望進行試營運。

黃天牧日前表示，年底前可能只有一家可以試營運，最多二家。但究竟哪一家進度最快，金管會則一直未鬆口。在立委江永昌7日在財委會逼問下，莊琇媛透露是唯一家與外國銀行合作與電商平台有關的純網銀，目前最可能在年底前拿到所有執照，進行試營運，試營運沒問題後，即可進入正式營運。

三家純網銀中唯一一家與外國銀行合作，且有電商平台的就是樂天國際商銀，目前也是金管會認為籌備進度最快者，年底前將進行有限度的試營運，即可能先針對集團內員工或客戶進行小規模試營運，但金管會表示，試營運也算是開業。

(工商 )