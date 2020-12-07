蕭薔2021年《珍世感恩》年曆即將出爐，除親筆揮毫抄寫《心經》，這次特地將拍攝團隊從攝影棚拉到⼾外，搭上遊艇倘佯北海岸，投入寬廣無邊的大海懷抱，隨著海浪起伏律動，展現倒奶拐杖式瑜珈體位，陽光下零瑕疵美肌與110公分極致美腿，飽覽無遺。她以最美的風景和影像迎接新年。並祈願每個受苦的眾生都能同享大自然的包容與療癒能量。
蕭薔有感於疫情嚴重，願盡自己之心力做多少算多少，今年透過自己創辦的珍世美學基金會，依照往例捐了超過百萬元，主要在助學及第一時間捐助疫情，她得知許多人飽受憂鬱症等情緒疾病所苦，不安全感揮之不去，呼籲「大自然擁有治癒苦痛的能量」，並鼓勵大家「多運動、多迎向陽光、奔向大海、走向百川」。
2021年新年曆仍由林炳存攝影工作室協助拍攝，旅美攝影師曾瑩瑩操刀掌鏡。價值不斐的真絲禮服裙長達5米，由知名設計師林薇大力贊助，林林總總的製作成本耗資逾百萬，但對於蕭薔羅列花費明細，或是統計超過二十五年來的捐款數字，已無意義，她透露：「將善用基金會的力量，為失業、失學、失親的民眾編織未來的、美好的vision（願景）。內心的平靜重於物質的享樂。活著，就是最棒、最有希望、最重要的事，相信生命會帶著每個人走向該走的道路。」
捐款499以上（含499）即可獲贈2021珍世感恩慈善年曆乙本
捐款帳號：
捐款帳號：
財團法人新北市私立珍世美學慈善基金會
台灣土地銀行 東台北分行：0091
帳號：099001023485
捐款後，請提供匯款証明，並於匯款單上填寫聯絡方式地址，以利郵寄精美的年曆。
台灣聯絡人：郭小姐0932-917-249
LINE官方[email protected]
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。