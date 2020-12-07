緊急服務單位表示，專家今天在德國金融中心法蘭克福拆除一枚第二次世界大戰期間的未爆彈，近1萬3000名居民撤離。

緊急服務單位表示，這枚500公斤的英國炸彈是3日在法蘭克福一處建築工地發現。根據消防當局今天下午在推特的宣布，炸彈不到兩小時就順利拆除。

當局要求約1萬2800名居民上午離開家中，並有部分火車因此改道或誤點。

法蘭克福市中心西郊設立了一個半徑700公尺的疏散區，這個區域包括許多老人住宅、暖氣和網路基礎建設以及德國鐵路公司（Deutsche Bahn）設施。

消防單位發言人告訴法新社，當局先前表示拆彈作業最長需要5小時，但「若雷管位置是在專家可快速接近的位置，就可以很快地完成」。

二戰結束約75年後，德國各處仍留有許多未爆砲彈，通常是在進行建築工事時發現。今年稍早專家在柏林市郊特斯拉（Tesla）作為歐洲首座電池廠的建築用地，拆除了7枚二戰未爆彈。

(中央社)