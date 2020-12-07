內政部修平均地權條例 徐國勇：全面禁紅單轉讓

徐國勇：全面禁止紅單轉讓

內政部正進行《平均地權條例》修法，將從三大面向管理建商、代銷、投機客之間的紅單交易，部長徐國勇7日強調，未來全面禁止紅單轉讓，條文都已出來，很快就會送行政院，強調仍然會不定期、無預警查訪，呼籲少數影響到多數的建商要自我約制。

內政部近期將對《平均地權條例》進行兩階段修法，先在本會期將實價登錄2.0相關修法送入立法院，未來實價登錄將揭露到每個門牌，預售屋也要在30日內登錄，接著再次增修《平均地權條例》，同步管理建商和代銷業者紅單交易。

徐國勇表示，將透過修訂《平均地權條例》，全面禁止預售屋紅單交易，相關條文都已出爐，很快就能送行政院，待院會同意就會送給立院，交由立委們審議。

徐國勇也再次呼籲，只要沒有建照就開始賣紅單的違規行為一律都處罰，針對少數影響到多數的建商，也要求自我約制，強調已有2次無預警、不定期的查訪，第一波23建案、第二波21建案，累積44案都有找到瑕疵，該處罰的都不手軟，其中新竹已開罰120萬元，相關機關正在程序進行中，重申仍然會不定期、無預警查訪，呼籲建商守法。

(中時 )