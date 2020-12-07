相對於台北的高房價，很多人會選擇在林口、桃園置產，尤其機場捷運通車後，交通也方便許多，不過有網友好奇，機捷A7站距離台北車站也才7站，為何價錢跟同樣也是7、8站遠的板橋、蘆洲天差地遠？有內行網友點出2大致命缺陷，急勸別買！

原PO在PTT發文指出，龜山A7站有許多建商蓋大樓，而且算一下距離台北車站也只有7站，比較同樣距離7、8站的板橋、蘆洲、南勢角、新店，價錢卻便宜很多，因此他好奇詢問「A7站附近是不是很好的買房選擇？」

貼文曝光後引起熱烈討論，有內行網友點出致命缺點，包括：轉乘的時間比蘆洲、板橋多出很多，因為到台北後要轉藍線，起碼要再走10分鐘，而且板橋、蘆洲還可以去別的地方，A7則只能到台北車站。

除了捷運轉乘費時之外，不少網友一致認為，最大問題是生活機能差很多，紛紛回應「生活機能零分」、「總不能連吃個飯都要搭捷運？」、「晚上想吃東西都有點困難」、「超商很多、餐廳很少」；此外，也有人提到，因A7站附近有墓地，所以多少會影響價錢。

機捷通車 桃機-北車35分鐘

(中時新聞網)