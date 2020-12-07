台鐵工務處宜蘭工務段長李建勳表示，今早猴硐端已經從最上方邊坡施打第一層鋼軌樁，後續會再施打第二、第三層。（陳彩玲攝）

台鐵瑞芳至猴硐段邊坡滑動持續搶修中，台鐵工務處宜蘭工務段長李建勳表示，已找車猴硐端出水點，因泥狀難以清運，將設置抽水機把積水排入基隆河、增加18台石斗車，縮短清運期程。

台鐵局初估6日至今天早上6點已運出77台石斗車，清出1540立方公尺土石，與原預目標相差甚遠，李建勳指出，昨天施作過程中已挖到猴硐端出水點，發現裂縫一直斷到清運土石的古道，因此再拆除12支影響清運的電力桿，此外，因土石被水沖刷呈現泥狀，導致斗車裝卸延長約30分鐘，影響進度。

李建勳說，與相關單位一同研議後，未來將從3方向增加運量，第一將從八斗子碧砂漁港調動抽水機，將猴硐端積水抽出，直接排到基隆河，可能會造成河流污染，但段長強調，水質相當乾淨、無毒，純粹是山泉水，還要請社會大眾見諒，不要造成恐慌，目前仍在規畫中；其二，台鐵局破例允許在夜間養護時間也能起運，因此凌晨3點再從宜蘭、花蓮地區調動18台石斗車協助運送。

第三，台鐵局目前正在尋找其他暫置土石的場地，因原本運送的基地往返要2小時，為縮短時程，目前台鐵局長張政源親自帶隊，勘查其他暫置場，在不影響公眾行使權力增設場地，縮短運送距離，李建勳強調，目前工程施作最大困難點是天候因素，但其無法控制，會針對可控制部分全力施作，定會全力以赴。

此外，李建勳表示，今早猴硐端已經從最上方邊坡施打第一層鋼軌樁，後續會再施打第二、第三層，會再視情況增打第四層，而瑞芳端已經部分施打排樁，後續會施蓋帆布，減少滲透侵蝕情形。

(中時 )