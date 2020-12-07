繼g8系列後，Motorola宣布再推兩款g9系列新機， moto g9 plus及g9 play，兩台 g9系列新機皆主打處理器效能、高畫素優質相機系統、續航力等特性，能滿足所有消費者的日常需求。moto g9 plus及g9 play 的建議售價分別為$9,990元以及$5990元，12月份起已於全台各大通路正式開賣。

moto g9 plus

全新 moto g9 plus 配備20:9 的長寬比的6.8 吋 Max Vision 超大視界 FHD+ 螢幕搭配 HDR10，提升了亮度與對比度，能呈現栩栩如生的色彩。g9 plus擁有6400 萬畫素四鏡頭相機，即使在低光源環境也能拍攝清晰明亮的高解析度影像、廣角相片、專業級人像及近拍照。專用的微距鏡頭 （Macro Vision）可將拍攝對象放大 4 倍，並使用 118º 超廣角鏡頭在畫面中納入比標準鏡頭多 4 倍的細節。moto g9 plus 所採用的Qualcomm Snapdragon 730G 處理器將手機效能加快 57%、且省電達 20%，即使同時開啟多個應用程式也能順暢地切換使用。手機配備5000mAh電池，單次充電就能享受 2 天的續航力，搭配 TurboPower 技術，只要充電幾分鐘奉上數小時電量。

moto g9 play

moto g9 play採用 AI 支援的4800 萬畫素三鏡頭相機系統，同樣能在低光源環境中拍出清晰的夜間照片，還時還有添加美化模糊效果的人像，以及細節豐富的近拍照等。兩隻新機都能透過四合一畫素（Quad Pixel）技術，享受4倍低光源敏感度帶來的自拍照，在任何光源條件下都能隨時捕捉最微小的細節。moto g9 play搭載Qualcomm Snapdragon 662 八核心 2.0 GHz 處理器，再搭配 4 GB RAM ，能輕鬆進行多工處理。手機配備5000mAh電池，單次充電就能享受 2 天的續航力，支援 TurboPower 技術。

除此之外，Motorola g9系列還能讓消費者能自訂自己的專屬手機運作。另外，更增加專屬遊戲體驗 （Moto Gametime） 帶來更具臨場感的體驗，阻擋外界干擾，並使用遊戲增強應用程式和工具，將遊戲體驗提升到更高境界。使用g9系列側邊，結合電源按鈕與指紋辨識器的按鍵，即能解鎖手機，快速輕點兩下可開啟快速鍵功能表，輕鬆開啟您喜愛的應用程式。手機側邊更設有專用 Google 助理按鈕，可啟用語音控制，不用打字、輕點或滑動就能對 Google 助理提問，用簡單的手勢控制、自訂視聽娛樂設定。

moto g9 plus及moto g9 play的建議售價分別為$9,990元以及$5,990元，已在各大通路開賣。moto g9 play 12月起更已於全台台灣大哥大門市上架，更有搭配台哥大$699資費，手機只要$990元的優惠！ moto g9 plus提供藍色、金色兩款；moto g9 play則有藍、綠兩色，使用者將得以透過實惠價格，輕鬆享受高效能、大電量、高畫質相機的最新手機以及隨心所欲的使用體驗。

(科技)