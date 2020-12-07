美國總統大選甫落幕，總統當選人拜登上周表示，美國暫時不和任何國家簽訂新的貿易協議，遭網批「空歡喜一場」「終於夢醒了」，農委會主委陳吉仲今(7)日表示，開放萊豬不代表是要換取任何貿易議題或協定。

立法院經濟委員會今天繼續審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」

陳吉仲指出，所有台灣在參與國際組織貿易障礙的解除，不代表明年開放含萊克多巴胺美豬是要換取任何相關議題或協定。

國民黨立委李德維表示，蔡總統之前曾說，開放萊豬是為了增進台美之間經貿合作與貿易相關問題，然而美國總統當選人拜登上周已公開表示，暫時不會和其他國家簽署BTA(雙邊貿易協定)、FTA(自由貿易協定)等。

李德維指出，既然拜登已經明確表態不和任何國家簽訂新的貿易協議，總統蔡英文還在為了面子問題不願意改變，既然美國新的政策和過去不同，還有必要繼續開放嗎？「總統應該要以2300萬人民的福祉為依歸。」

李德維說，農委會一直強調萊豬進口價格不會低，對台灣養豬產業不會造成衝擊，但根據相關報導指出，美豬飼養成本低，進來價格一定低，農委會提供的資訊一直沒有明確來源和計算基礎，所以每次討論都只是「隨便說說」。

(中時 )