20201204中天新聞 艋舺青山宮165週年遶境 信徒湊熱鬧擠滿現場

「艋舺青山祭」3天遶境活動在今天（7日）上午7時半落幕，這場一年一度的盛會，不但是台北市的重要活動，甚至是全國盛事，不僅全台各地公廟、陣頭參與，就連總統蔡英文也擔任扶轎官。不過連日來從白天到黑夜的「煙火與鞭炮」轟炸，也引發民怨，不少萬華居民抱怨遶境擾民，吵到半夜睡不著，不過也有信眾跳出來反擊，認為一年一度的盛事才3天也不能忍，真的是自以為高尚的天龍人。

今年是台北市艋舺青山宮建宮165周年，因此「艋舺青山祭」擴大舉行，除結合藝文展演、音樂、市集等活動，還特別邀請北港媽祖、白沙屯媽祖等知名大廟共襄盛舉，是有史以來規模最大的一年。不過活動規模擴大，民怨似乎也跟著擴大。

眾多網友到《艋舺青山王》臉書留言抱怨：「爛沒良心的活動半夜轟炸鞭炮擾民，你們繞境過的居民的健康出問題因果報應你們要小心！」、「有分寸一點吧！早上要熱鬧就算了，半夜不要一直放砲，讓該休息的好好休息。不是國泰民安風調雨順嗎？這樣下去哪裡安又怎麼順？」、「奇怪了 就不能安安靜靜地辦活動嗎？就一定要一堆鞭炮煙火擾民？」、「吵死了，半夜三更放鞭炮，人家要不要上班啊？」。

不過也有許多人回應：「演唱會我也沒見他們抗議過」、「台北廟會越來越少就是因為這些人」、「大甲人家8天7夜所有人都共襄盛舉還一堆台北人下去，現在換在台北就是擾民了，真看不慣這些台北天龍人，自以為高尚」。

另有網友理性發言：「我覺得是對『在地居民』的尊重，不能總說一年一次忍耐一下，或許這是珍貴的文化資產，但就跟美感一樣 ，每人認知不同。繞境的深度意涵，將官的臉部彩妝，精緻的服裝， 拜神擺陣走位，都是珍貴的文化資產，但鞭炮煙火不是，這只是讓人反感的擾民。」

「想要『在地』民眾全力支持這項傳統文化，可以維持熱鬧，但用打擾當地居民的噪音錯當熱鬧的感覺，這只會變成鄰避嫌惡的活動……想要爭取認同，不是叫人家忍一下，而是尊重，唯有這樣才能跟日本各祭典一樣成為經典」。

(中時新聞網)