聲寶公司長年投入公益，有感於新冠疫情擴散，日前透過新北市議員蔡淑君（左2）媒合，捐贈新北市200台市值約400萬元的Arkdan大師款空氣清淨機(APK-MA22C(Y) 給新北市的弱勢族群。（許哲瑗攝）

台北市白金扶輪捐贈200台B-MOLA-RLA家用空氣清淨機給新北市社福單位及弱勢家庭，讓弱勢家庭一起安心對抗疫情。（許哲瑗攝）

聲寶公司暨台北白金扶輪社今聯合捐贈新北市400台空氣清淨機，將提供新北市老人公寓、身障福利機構、小型作業所、公托、兒少安置機構、街友中途之家等140處社福機構及26戶弱勢家庭使用，超過8000名弱勢受惠；市長侯友宜今頒發感謝狀表示，聲寶公司長年投入公益，上次才捐家電、這次又捐空氣清淨機，他要代表新北市民說聲「謝謝你們！」

聲寶公司長年投入公益，有感於新冠疫情擴散，日前透過新北市議員蔡淑君媒合，捐贈新北市社會局200台市值約400萬元的Arkdan大師款空氣清淨機(APK-MA22C(Y) ，機型可快速濾清空氣中PM2.5，改善時常群聚人潮的室內空氣、降低過敏，盼讓弱勢族群也能夠享有乾淨的空氣品質，為防疫進一份心力。

社會局今舉辦捐贈典禮，聲寶公司董事長陳盛沺致詞表示，他爸爸出生於土城，長年來一直在土城發展，希望能拋磚引玉回饋社會、回饋鄉里；他也笑說，其實Arkda是以董事長「陳盛沺」的小名「阿沺」命名，為了展現其回饋社會的初心並紀念母親，特地選擇這個型號，並以陳張秀菊文教基金會的名義來進行捐贈。

台北市白金扶輪社長康照洲表示，扶輪社做公益不落人後，日前曾動員社員及眷屬共38人，訪視台東偏鄉大鳥國小，捐贈15萬元作為師生獎勵金及學生課後補救教學，並媒合資源到校幫學童做聽力義檢。這次有感疫情嚴重，弱勢族群防疫不易，社員們發揮愛心，捐贈200台B-MOLA-RLA家用空氣清淨機給新北市社福單位及弱勢家庭，讓弱勢家庭一起安心對抗疫情。

「我代表新北市403萬市民，向你們說聲謝謝！」侯友宜說，新北市成立好日子愛心大平台1年多，獲得很多愛心企業響應，聲寶公司長期致力公益，上次陳盛沺董事長也是坐在這個位子，捐贈電器用品給弱勢使用，這次再捐最實用的空氣清淨機，並以母親名義捐贈，用這樣的大愛精神回饋社會，真的讓人感動。

侯友宜也說，台北市白金扶輪長年投入公益，捐贈空氣清淨機給弱勢家庭，他代表403萬市民感謝大家努力，一同建構出美好社會。

(中時 )