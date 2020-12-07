近期駐日代表謝長廷回台，拋出「福島核食」議題，搭上近來爭議不斷的萊豬爭議，執政黨帶來的食安風暴引起人民的恐慌；對此，今(7)日農委會主委陳吉仲在立院被問到相關問題時強調，未來不會有「含輻射食品」進到台灣。

陳吉仲表示，針對當年受到311大地震影響的福島核災周邊地區食品，全球都已陸續開放、解除管制，目前只有台灣、大陸仍對其商品進行進口管制，而過去外國對該地區的食品進行的檢測都相當嚴謹，「都是百分百符合相關規定，幾乎等同零輻射檢出，未來絕對不會有輻射食品可以進到台灣」。

對於未來是否計畫陸續開放福島核食，陳吉仲指出，這是一個非常專業的食品科學問題，需要進行更多的討論，但歡迎民眾多加檢視全世界以及台灣在這部分所做出的努力，對於相關開放計劃的推行，陳吉仲指出這些問題的主責機關屬於衛福部，可能還要等他們做出相關討論，才能夠做決定。

(中時新聞網)