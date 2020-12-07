台股上周再衝新高，不過，外資連續兩周站在調節方，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超為220.49億元。累計今年年初至12月4日止，外資總買進金額為11兆6,740.12億元，總賣出金額為12兆2,587.11億元，累計賣超為5,846.99億元。外資總持有股票市值為19兆1,925.84億元新台幣，占全體上市股票市值的44.66％，較11月27日的18兆7,733.24億元新台幣，增加4,192.60億元。

在個股部分，面板需求暢旺，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司都是面板股，友達(2409)買超第一，張數163,820張，群創(3481)買超160,431張排第二，彩晶(6116)買超121,608張居第三。

賣超部分，長榮航(2618)賣超72,972張居冠，新光金(2888)賣超56,843張居次，聯電(2303)賣超56,003張排第三。

(時報資訊)