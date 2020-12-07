富人聚落的桃園區藝文特區，向來最受矚目，尤其是中正路的「中悅一品」，今年「中悅一品」150.5坪店面，以1.31億元脫手，轉手獲利5,548萬元，另外一筆120.9坪店面總價8,600萬元轉手獲利3,026萬。而樓上的住宅同樣很有身價、水漲船高，根據最新的實價資料，今年九月，10樓戶總價8,378萬元成交，轉手賺進1,190萬。

桃園市第一高樓「中悅一品」社區，樓高38層樓，是桃園指標性豪宅，根據桃園不動產e指通中實價登錄揭露，「中悅一品」社區今年僅有9件交易，在7件辦公、住宅大樓中，有2戶有歷史交易紀錄，且轉售都呈現獲利，而轉手賺千萬的10樓住宅，屋主當初99年以7,188萬元進場，每坪34.1萬元，9月以總價8,378萬元出售，住宅總坪數215.52坪，包括2個車位，扣除車位坪數後，單價來到39.7萬元，屋主持有10年，賺了1,190萬元，投資報酬率高達16.6%。另辦公大樓6樓戶轉手則獲利103萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，「中悅一品」社區總戶數353戶，市場中卻少有交易，主因是屋主認為賣了買不回，故惜售心態重，又物以稀為貴， 109年平均成交單價41.1萬，高於105年社區平均成交單價35萬，5年來每坪高出6萬，房價明顯走升，上漲幅度達17.1%。

台灣房屋桃園南平直營店店長饒文華指出，桃園中正藝文特區指標性豪宅房價的推升，連帶藝文特區與其周邊中古屋都受惠。據桃園不動產ｅ指通顯示近５年房價統計，明顯都有上升趨勢，分別上漲10.3%以及10.6%，其中藝文特區周邊的中古社區，如「竹城富士」社區表現亮眼，今年成交單價26.2萬，與5年前社區均價23.4萬，每坪足足漲了2.8萬，行情看漲。

江怡慧說，藝文特區一直都是富人區的代表，吸引不少高資產族關注，房價仍穩定在3~4字頭間，有些小坪數精品建案更有5字頭的驚入表現，加上人口成長及機能進駐，如綠線捷運加持，桃園總圖書館等等建設，藝文特區及周邊房市始終是桃園不敗的區域。

(時報資訊)