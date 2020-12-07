經濟部最新數據指出，隨著疫情趨緩，加上振興方案，百貨公司營業額7月起恢復成長動能，10月營業額年成長11.5%，由於近年第四季營收往往占全年營收比重超過3成，本季買氣表現仍可期待。

經濟部指出，今年上半年則受COVID-19疫情衝擊，2-6月百貨公司營業額較去年同月呈現衰退，惟隨國內疫情趨緩，加上政府推出各項振興方案，以及邊境管制推升國人在台消費動能，百貨公司營業額7月起恢復成長動能，7-10月營業額較上年同期成長11.5%，綜計1-10月微幅減少0.8%。

經濟部表示，今年因爆發肺炎疫情，降低民眾外出頻率，消費管道由實體商店漸轉移至網路，部分百貨業者因應疫情積極發展數位服務，推出線上APP購物、宅配服務、餐飲外送等措施，若觀察今年前3季有提供網路銷售管道之百貨公司總營收年減2.7%，相較僅提供實體通路之百貨公司營收年減5.8%，明顯受到疫情之衝擊較小。

觀察近年百貨公司各季銷售占比，以10-12月為營收高峰，第4季營收占全年營收比重超過3成，主因週年慶優惠促銷，加以年底耶誕節、跨年等活動，催化買氣延續。

(時報資訊)