晶圓雙雄喊衝，台股指數一度登14300點再創新高！延續上週猛漲助台股站上14000點，今天聯電(2303)及台積電(2330)持續扮演台股指數攻高急先鋒，在聯電強攻站上50元關卡，以及台積電大漲助攻下，台股指數開盤後不久指數就攻抵14300點，再創歷史新高，不過，晶圓雙雄吸金猛漲讓指數宛如急行軍，卻造成其他非半導體類股資金排擠效應，雖然盤中仍有不少中小型股如：中環(2323)、錸德(2349)、辣椒(4946)、華邦電(2344)、業旺(1475)、鈺創(5351)等亮燈漲停，但多數權值股，包括：大立光(3008)、玉晶光(3406)、和泰車(2207)、國巨(2327)等多走弱，而指數衝高也引發獲利了結賣壓，中場過後，台股漲幅縮小。

截至11點40分為止，加權股價指數14187.93點，上漲55.49點，成交量2403.06億元，OTC指數為178.73點，下跌1.58點，成交量495.47億元。

今日上市各類股以其他電子類股表現最佳，上漲2.34%，其次是半導體類股及電腦週邊設備類股，分別上漲1.01%及0.88%，表現較差者為汽車類股、電纜類股及類股，其中汽車類股下跌1.85%，電纜類股下跌1.64%，生醫類股下跌1.2%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股，上漲1.05%，表現最差為生醫類股，下跌1.56%。

就技術面來看，全球資金派對持續狂歡，台股維持驚驚漲格局，上週加權股價指數收盤14132.44點，累計一週上漲265.35點，漲幅為1.91%，週K線收紅，為連續第5週收紅K線，成交值為15224.83億元，較上週增加，已是連續第4週增加，OTC收盤指數 180.31點，累計一週上漲5.07點，漲幅為2.89%，週K線收紅，為連續第5週收紅K線，成交值為3853.17億元，較上週增加。今天台股在晶圓雙雄領軍強攻下，指數跳空開高，早盤一度突破14300點，再創歷史新高，不過指數衝高後，獲利了結賣壓出籠，指數漲幅縮小；近期台股指數在半導體族群領軍強攻下，盤勢延續創高的偏多走勢，今天盤中指數再創新高，由於台股均線及技術指標持續多頭排列，加上台股資金豐沛，預估台股震盪仍有創高機會。

分析師表示，美國總統拜登(Biden)勝選，加上疫苗(Vaccine)進展快速，兩大干擾市場的不確定因素解除，未來全球政經情勢及生活型態可望逐步恢復以前樣貌，金融市場的BV行情啟動。台股12月進入產業與法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，外資買超台股，整體台股多方格局不變，不預設指數高點，建議持續偏多操作；操作上，由於台股盤勢偏多，短打可聚焦資金青睞、漲價缺貨題材相關的半導體、面板相關、關鍵電子零組件及5G商機等類股，迴避線型偏空、營收衰退與法人賣超股，選股朝產業回溫，電子組件缺貨漲價，營運正向的矽晶圓、被動元件及記憶體模組股；以及受惠貿易戰轉單效應的IC設計、封測股。

南亞科(2408)11月市場主流的DDR4產品現貨價小跌、合約價持平，然DDR3合約、現貨價均緩步上漲，表現優於預期，法人樂觀看待明年DDR3價格走勢，南亞科營運可望隨之受惠；晶電(2448)今年第4季開始針對Mini LED供貨，由於第4季台灣LED產能陸續移轉至Mini Led產線，預期晶電的藍光產能稼動率可望明顯回升至80%以上水準，有利其第4季毛利率改善；展望2021年，過去Mini LED產品已耕耘5年之久，品牌及面板業者積極推動下，將於2021年正式放量。

(時報資訊)