周一國際原油價格下跌，因全球新冠肺炎疫情急升，迫使越來越多地方重啟或進一步收緊封鎖措施，美國南加州將自周日午夜起實施居家令。

周一布蘭特期油期油跌0.49%，報每桶49.01美元。紐約期油跌0.52%，報每桶46.02美元。上周兩大期油價格連續第5周收高。

OANDA資深市場分析師Edward Moya表示，在美國洛杉磯郡的新冠狀病毒確診數再創新高，以及南韓提高防疫警戒級別後，原油價格回吐了疫苗題材帶動的漲幅。世界各地為了防疫實施的限制與封鎖措施，短期內似乎仍將使原油價格承壓。

加州祭出限制令，將要求酒吧、美髮與美甲店、紋身店、遊樂園、電影院及其他娛樂場所再度關閉，餐廳也將禁止提供室外用餐服務。

德國巴伐利亞邦周日宣布自周三起實施更嚴格的封鎖措施，這項措施將一直維持到1月5日。南韓政府宣布首爾首都圈將進一步收緊社交距離規定，至少到本月底為止。

此外，OANDA分析師Moya表示，伊朗可能在3個月內擴大產油量，亦為油價帶來壓力。伊朗樂觀預期，如果美國重返2015年的核協議，就會鬆綁對伊朗的限制。

(時報資訊)