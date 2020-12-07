上尉陳彥蓁通過嚴格訓練，成為陸軍CH-47SD直升機首位女飛官。（圖／軍聞社）

陸軍出現首位CH-47SD女飛官，上尉陳彥蓁通過嚴格的換裝訓練鑑測，正式加入空運飛行員行列。陳彥蓁表示，飛行是從小的夢想，雖然過程相當辛苦但從未放棄，為不辜負大家期望，未來會更加督促並充實自己。

陸軍飛訓部109年CH-47SD型機合格班，日前舉辦結訓典禮，陳彥蓁先後完成TH-67、OH-58D、CH-47SD等型機換裝訓練，正式成為陸軍第一位CH-47SD女性飛官。據《軍聞社》報導，小時候的陳彥蓁認為，當一名飛行員非常帥氣，過去看電影、電視感覺操作飛機不難，沒想到真的加入才發現，除要克服對高度的恐懼外，全身協調性也非常重要，要時時注意狀況才能確保飛行安全。

訓練過程中也曾經歷低潮，陳彥蓁特別提到TH-67型機帶飛的陳志強教官，幫助她重建信心，給予良好的飛行習慣及觀念。陳教官不僅是陳彥蓁飛行路上重要的靈魂導師，也是貴人。

陳彥蓁表示，完成訓練後不是壓力，而是感覺任重道遠，因擔心表現不如預期，怕辜負大家的期望，所以會更加督促、充實自己，成為一名優秀的飛官。

(中時新聞網)