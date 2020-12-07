大陸海關總署7日公布最新數據，11月份按美元計價，大陸出口年增率為21.1％，遠勝預期的12％。11月進口按美元計價升4.5％，低於預期的7％。

海關總署新聞稿指出，按美元計價，11月份外貿進出口4,607.2億美元，增長13.6％。其中，出口2,680.7億美元，增長21.1％；進口1,926.5億美元，增長4.5％；貿易順差754.2億美元，增加102.9％。

按美元計價，前11個月，進出口總值4.17兆美元，增長0.6％。其中，出口2.31億美元，增長2.5％；進口1.86億美元，下降1.6％；貿易順差4,599.2億美元，增加23％。

新聞稿稱，一般貿易進出口增長、比重提升。前11個月，我國一般貿易進出口達人民幣（下同）17.39兆元，增長3.2%，占外貿總值的59.9％，比上年同期提升0.8個百分點。

另外，中國對東協、歐盟、美國、日本和韓國等前5大交易夥伴進出口均增長。前11個月，東協為大陸第一大交易夥伴，與東協貿易總值4.24兆元，增長6.7％，占外貿總值的14.6％。其中，對東協出口2.37兆元，增長7％；自東協進口1.87兆元，增長6.3％。

(工商 )