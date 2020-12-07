KY股地雷連環爆、假帳滿天飛，立委要求未來不能實質查核財報的KY公司就不能在台掛牌，或參採美國近期通過的「外國公司問責法案」，不能拿到審計底稿的公司就必須下市。金管會主委黃天牧7日指出，對於KY公司「還是可以開放，但要嚴審。」

KY股康友、英瑞、VHQ、淘帝、凱羿連環爆出做假帳、財務黑洞等弊端，立委吳秉睿指出，KY公司非台灣境內公司，查帳困難，若公司存心不良會計師也難查核，甚至中國多項法律法規明確，審計底稿等檔案應當存放在境內，且不得違反相關規定擅自使用任何手段技術傳遞給境外機構或者個人。

吳秉睿認為，如此查核困難的情況下，監督機制標準不應與台灣公司一樣，金管會不能用相同監督標準對待風險不同的公司，對KY股要有比對其他上市櫃更有效且實質掌握的監督機制，且對於不能實質查核的KY公司就不要讓它進來台灣。

為了兼顧資本市場發展、保護投資人，黃天牧表示，還是會讓KY公司進來，但資格會更嚴審。

吳秉睿提醒，對於目前已爆雷的KY公司，只能讓司法機關調查，但司法官並沒有這方面專業，很多都是「鴨聽雷」，證交所要提供協助。證交所董事長許璋瑤指出，證交所一直與司法單位合作密切，高檢也都有證交所考查、檢查官都有來證交所受訓，有必要出面的說明的證交所都積極合作。

立委郭國文指出，KY公司想靠專家會計師來監督，但誰來監督會計師？像勤業眾信與德昌的會計師同時也都是擔任康友、淘帝、東貝的會計師，他認為大企業僅以抽查代替普查，肯定誤差，會計師非檢察官，企業若存心作假，很難察覺弊端，會計師是否能確實把關？黃天牧指出，在資本市場藍圖中也會有強化會計師監督的機制。

郭國文認為，KY上市櫃公司可能隱藏著中資，有無可能比照美國參議院「外國公司問責法案」做法，就企業涉及到中資金流問題，進行更深入審計查核工作。

郭國文也質疑，KY公司出現問題時退場機制可長達三年，為何不像美國90天就要下市？

許璋瑤指出，當初訂三年是採取各方意見，主要是保障投資人權益，會給公司一點改善空間，退場機制可再檢討。

證期局局長張振山則指出，美國的制度與我國不太一樣，美國是指公司在大陸、拒絕查帳的必須下市，但我國的KY股監理與美國不同，KY公司的會計師簽證查核底稿是要送回台灣。

(工商 )