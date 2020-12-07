台南市北門區農會12日將跟舉辦洋香瓜產業活動，有洋香瓜評鑑及農漁市集活動等。（莊曜聰攝）

台南北門錦湖地區種植洋香瓜面積近70公頃，有超過30年歷史，北門區農會2017年首辦洋香瓜評鑑、並註冊自有「HARU」品牌，目前洋香瓜評鑑邁入第4年，並限定專屬品種，12日在北門水晶教堂登場，還有農漁市集、DIY體驗活動；但今年受到天旱缺水影響，植株枯死率增加，產量預估短少約4成，農民還得設法克服。

南市洋香瓜種植面積是全台第一，包括東山區、安南區、將軍區、北門區等都是重要產地，品種各有差異，北門集中在錦湖地區，以網紋洋香瓜為主，由於沿海地區土壤帶有鹽分，種植出來的洋香瓜甜度高、肉質綿密，加上農民栽培技術進步，品質佳，市場指名度愈來愈高。

北門區農會總幹事洪明農表示，農會漁產以虱目魚及周邊加工品聞名，農產則以洋香瓜為行銷主力，瓜田集中在錦湖一帶的新、舊渡仔頭、北馬、白米等聚落，以隧道式方式栽培網紋瓜，今年評鑑則以紅肉的「卡蜜拉」跟綠肉的「香華」為主。

洪明農說，「香華」種植不易，但果肉Q彈甜度高，市場價格也不錯，「卡蜜拉」則是較新的品種，口感香脆，吃起來有蔗香味，且保存時間長，值得推廣；另外農會也推出洋香瓜果乾，10斤瓜乾燥成1斤，果味濃郁。

現在市場價格產地價每台斤約在80元左右，比去年同期漲了3成，主要是因為天旱缺水，洋香瓜菌害問題嚴重，還沒長大植株就先枯死，農民這波收成不如預期，希望明年農曆春節前能有好結果。

(中時 )