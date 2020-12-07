中國人民銀行7日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，將開展人民幣（下同）500億元7天期逆回購（附賣回）操作，中標利率維持2.2％不變，這也是人行連續15個工作日開展逆回購操作。

中新網報導，Wind資料顯示，本周（12月7日～11日）人行公開市場將有2,000億元逆回購到期，其中7日到11日分別到期1,500億元、200億元、100億元、100億元、100億元；此外，6日有3,000億元中期借貸便利（MLF）到期將順延至週一（12月7日）到期。

11月最後一天（11月30日），人行意外公告將開展2,000億元MLF操作和1,500億元逆回購操作。Wind顯示，11月30日有400億逆回購到期，意味著人行當日淨投放流動性3,100億。自LPR改革以來，人行形成了每月中旬續作一次MLF的慣例。8月以來，為緩解市場資金面，抑制市場資金利率過快上漲，人行連續四個月超額續作MLF。但在11月份，人行不僅月中操作了8,000億元，月末又操作2,000億元，月內合計操作達1兆元。操作規模創年內新高，而且打破了一個月一次的常態操作。

對於未來貨幣政策走勢，中信證券首席固收分析師明明分析，11月最後一天開展MLF操作打破了2020年以來的操作慣例，MLF再次作為基礎貨幣投放工具被使用。後續貨幣政策大幅度的降準降息的操作會更為謹慎，基礎貨幣投放將更多由逆回購和MLF操作承擔，後續MLF的不定期操作也將逐步回歸。

(工商 )