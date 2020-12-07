中天換照案聲請假處分 北高行預計下午公布裁定

中天新聞台申請換照，遭國家通訊傳播委員會（NCC）駁回，執照將於12月11日到期。為捍衛新聞自由及員工工作權，中天遞狀聲請假處分，請求暫時准予換照、禁止許可變更使用52頻道。據悉，台北高等行政法院今（7）日下午將公布裁定結果。

(中時 )