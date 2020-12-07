中天換照案聲請假處分 北高行預計下午公布裁定 12:202020/12/07 中時 黃捷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中天新聞台聲請假處分案，台北高等行政法院預計下午公布裁定。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天新聞台申請換照，遭國家通訊傳播委員會（NCC）駁回，執照將於12月11日到期。為捍衛新聞自由及員工工作權，中天遞狀聲請假處分，請求暫時准予換照、禁止許可變更使用52頻道。據悉，台北高等行政法院今（7）日下午將公布裁定結果。 中天換照案聲請假處分 北高行預計下午公布裁定 蘇貞昌會不會下台 民調專家爆內幕 3時間點曝光 (中時 ) #換照 #中天 #處分 #裁定 #假處分 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看屋筆記：信義區東昀昀(個案＋價格分析) 09:002020/12/06 建案開箱-台北 欠國家錢不還1／金門前議長兄欠5億罰金 管收令卡法院行政執行署追討落空 10:272020/12/05 社會 「騎機車未繫安全帶」遭開單 高警烏龍罰單撤千件 15:512020/12/06 社會 蘇內閣風雨飄搖 府斥有心人放話 目前無改組規畫 15天內5度喊話力挺 04:102020/12/05 焦點要聞 民主前輩怒吼 民進黨當耳邊風 04:102020/12/06 政治要聞 當年寫信勸戒阿扁 別對T台撤照 施明德批 關1個電視台 聲音不會變美 04:102020/12/06 焦點要聞 中天最後主持 陳文茜說再見 15年同事、製作人哭成一片 08:122020/12/06 政治 幫色法官發言 陳志祥遭處分書面告誡 提訴訟遭駁回 11:292020/12/07 社會 社會熱門新聞 她吃完飯 順手「弄翻整碗湯」輕鬆離開 網氣瘋：等著被肉搜 - 社會 青山宮遶境驚見窗台活春宮 信眾看傻眼 警將法辦 - 社會 畫面曝光！阿公拎「嬰屍塑膠袋」丟前鎮河 全程9分鐘 - 社會 艋舺青山宮遶境鞭炮引火災？環河南路濃煙狂竄 爐主淚崩 - 社會 參加蔡英文假學歷抗爭涉統戰 婦女聯合會理事長何建華被訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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