彰化火車站「拉皮」揭新妝，通透的玻璃帷幕呈現了視覺上、空氣上的流動感，讓人耳目一新，年底將全部完工落成，迎接元旦新年新氣象。（吳敏菁攝）

彰化火車站「拉皮」揭新妝，通透的玻璃帷幕呈現了視覺上、空氣上的流動感，讓人耳目一新，年底將全部完工落成，迎接元旦新年新氣象。（吳敏菁攝）

彰化火車站「拉皮」揭新妝，通透的玻璃帷幕呈現了視覺上、空氣上的流動感，讓人耳目一新，年底將全部完工落成，迎接元旦新年新氣象，大廳改建讓候車空間更寬敞舒適。（吳敏菁攝）

捷報！彰化市火車站嶄新玻璃帷幕亮相，讓人驚艷好通透，年底將完全落成，迎新也贏來彰化市首次以全台唯一的鐵道資產，入選經典小鎮，新的車站以鋼構玻璃和玻璃磚打造

，300公尺外就可以看到車站的流動，視覺、空氣的通透、流動是這次改建最大的特色。

彰化市火車站山海線交會，也是出入彰化最大的門戶，去年6月搭起鷹架、拉起帷幕，立起鐵欄，過往眾人殷切企盼早日迎接新氣象。鐵路局為了這次換新妝，投入5468萬元來「拉皮」，歷經1年多，站體鋼構玻璃門面，嶄新門面亮相了，大廳等空間，還在衝最後施工作業，預計年底可以落成，迎新元旦，新年新氣象。

站長李兆平表示，這次車站改善最大特色在增加人流動線的自由度，過去候車擠在商品販售區，這次移到售票區前，營造更寬敞、舒適的空間感，入口處則增設電子票證的服務台，因6、7成搭車族都已使用電子票，入口就協助解決可能遇到儲值不足、解碼、解鎖等問題，不用再衝到售票區。

門面脫胎換骨採玻璃鋼構，二樓採最用新穎玻璃磚，造成視覺上、空氣上和動線上的通透感，給予人們耳目一新的感受，過往旅客都迫不及待拍照，分享這個好消息，相邀一起來彰化下站、上站，遊覽彰化市好風光、好人情。

迎來了新車站，交通部觀光局評選今年再選出30個經典小鎮，彰化市就收到大賀禮，「全臺唯一活鐵道資產的彰化市」首次入選，彰化市長林世賢狂喜，表示明年將是彰化市發動觀光，大展身手的好機會。

不僅彰化摘下榮耀，整個彰化縣有4個鄉鎮市入選經典小站，是全國最多的縣市，包括了「三多小鎮的社頭鄉」、「海牛文化的芳苑鄉」和「全台酒莊密度最高的二林鎮」，社頭鄉長劉錦昌、芳苑鄉主任秘書王文欽、彰化市長林世賢、二林鎮長蔡詩傑與縣府城觀處副處長湯國榮都一同前往授證。

(中時 )