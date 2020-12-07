藝人小豬羅志祥遭爆在住家屋頂平台，涉嫌擅自增設游泳池，北市建管處認定違建，要求限期30天內自行拆除，有網友指出若此違建出意外，後果可說是不堪設想，更舉37年前豐原高中禮堂倒塌為例，就是禮堂頂樓積水承載過重倒塌，造成上百名學生傷亡。

根據《ETtoday》報導，網友指出1983年8月豐原高中舉辦新生訓練當日，當天由於雨勢過大，加上頂樓排水設備不良，而且工程偷工減料，積水超過20公分，導致重量超過建築物載重能力，因此天花板瞬間崩塌，300多名學生全被埋在鋼筋水泥下，由於水泥塊太重，只能緊急調來工廠用的千斤頂救援，此次意外造成86人輕重傷26人死亡，是台灣校園歷年最嚴重災難。

該網友更指出在大樓頂樓加蓋游泳池，就容易導致原本結構易被破壞，尤其越高樓層載重比低樓層更重，倘若地震發生，恐怕整棟大樓住戶生命都有危險，不禁怒嗆：「自己的無知已經危害到別人的性命」。

北市建管處違建查報隊長鄭大川表示，上周派員前往會勘遭管委會拒絕開門，11日將派員再度現場會勘，若不願配合將進行處分，最高可罰30萬。

(中時新聞網)