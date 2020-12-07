政府宣示打炒房，行政院已祭出九大措施，健全不動產交易機制，立法院財政委員今邀請金管會主委黃天牧列席備詢，多位立委也關切金管會「打炒房」的政策與進度；黃天牧表示，最快12月將對首家銀行做專案金檢，鎖定與炒房有關的餘屋貸款、投資客與豪宅貸款、土建融養地等3大項，強調金管會「打炒房」的決心，不會是「蜻蜓點水」。

國內股市熱絡、熱錢湧入，加上防疫表現優異，台商投資踴躍，經濟成長率不斷上修，不過，房地產價格飆漲，預售屋的紅單問題受到輿論關注，引發不少「炒房亂象」；為避免銀行放款寬鬆，助長不動產價格過度飆漲，黃天牧強調，金檢只是第一步，「未來不排除有進一步措施」。

黃天牧表示，預計明年第1季完成至少10家銀行金檢，若實際檢查過程中，發現放款缺失就會依法開罰，「不會是蜻蜓點水」。

除了專案金檢外，黃天牧進一步指出，金管會對銀行做一般業務檢查時，也會加強不動產授信的信用風險管理，強調是「打炒房」，對一般民眾購屋不會有影響。

(中時 )