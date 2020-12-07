交通部部長林佳龍、新竹市市長林智堅等人今日在圓山飯店參加交通部觀光局的「2021台灣燈會」主燈造型發表會。會後媒體關心，總統蔡英文曾宴請縣市首長，討論2022的布局，有呼聲說交通部長林佳龍可能會回台中市或台北市。

林佳龍說，現在是交通部長，就是把交通部長的工作做好，為執政團隊加分。話鋒一轉，林佳龍說，那天有到的是林智堅。

媒體立即追問林智堅，有無討論新竹市接班人選？林智堅表示，台灣是自由民主的國家，民主對台灣的核心價值更重要，現在已不是接班的時代，市政工作是一棒接一棒，應該是說接棒的人選；新竹市是很獨特的城市，也是全台最年輕的城市，平均年齡只有39歲，自己擔任市長時也是39歲，所以新竹市民對候選人的要求很有主見，未來在人選上的規劃會依照市民的期待，人選應是全民所支持的人選。

林智堅說，希望市政工作是延續性的，這幾年在中央的支持下，新竹市的翻轉及改變、成果是大家有目共睹，希望推出人民期待的市長候選人，繼續延續綠色執政、品質保證。

外界關心是否轉戰桃園或新北市？林智堅說，大家都很關心，即將屆滿任期首長的下一步。大家都知道，做我們這樣的工作，只要國人有期待、社會有需要，都責無旁貸，但現階段市長的工作要優先做好，因新竹市民給予我們很大期許，新竹市有很多市政建設正在推動中，要優先把市政工作做好。

(中時 )