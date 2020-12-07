「台灣最美的風景是人」，國人愛做公益舉世聞名。信託公會統計至2020年第3季止，國內共有22家信託銀行有實際辦理公益信託業務，總計擔任261件公益信託的受託人，受託信託財產總金額高達新台幣728億元，信託公會理事長雷仲達指出，這顯見國人參與公益事務的動能非常充沛，透過公益信託的機制，不只能為社會盡一份心力，也造福更多需要幫助的人。

雷仲達表示，公益信託對於社會具有重要的積極意義，為使社會大眾對於公益信託有更多的瞭解，信託公會特別邀請業者提供真實的故事，包括：合庫、臺銀、華銀、中信銀、國泰世華及凱基銀行等熱心提供激勵人心的案例，例如「慢飛天使-小葦」、「夜市球王－曾俊欣」及「拼再站起來的「盲」婆婆－阿慈婆」等，彙集出版「公益信託2.0」一書。

雷仲達期許，該書藉由一個個溫馨感人的故事，讓社會大眾了解公益信託對社會的良善美好，書中並彙集了如何設立公益信託的相關規定、申請流程、應備書件及相關稅制規定，方便想從事公益的民眾快速入手，讓公益信託更加為社會所善用。

雷仲達指出，公益信託可以幫助個人將特定的財產賦予社會意義，實現社會公共利益，揆諸國外經驗，公益信託可提供獎學金，資助自然科學和人文研究，幫助社區發展和自然環境保護活動，被廣泛用於各個公益領域，公益信託的持續發展，對於教育、環境保護與文化保存等公益活動具有長遠的重大意義，因此得到民眾廣泛支持。

信託公會秘書長呂蕙容則表示，對於想做善事的人來說，公益信託是個相當方便的工具，不用成立財團法人、基金會，也沒有最低門檻的限制，不用擔心捐款無法幫到真正需要幫助的人，只要設立一個公益信託，委託人不需親自介入公益事務的執行，就可透過受託人達成持續幫助社會弱勢族群的目標或從事公益活動造福社會。

(工商 )