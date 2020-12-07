千元有找美國肋眼牛排吃到飽 台北萬豪「肉咖歡樂宴」開賣

搶攻年終歲末聚餐商機，台北萬豪酒店瞄準肉控，自即日起至12月31日每周一至周四午、晚餐時段推出「肉咖歡樂宴」，每人899元就能在時限內無限量享用爐烤現切美國肋眼牛排吃到飽，且搭配兩種配菜。

台北萬豪酒店為擴大集客，並又再搭配「愈多人吃愈划算」加碼優惠，兩人同行享餐費八折優惠，四人同行享一人餐費免費。台北萬豪店表示，以上兩種優惠不得併用，價格須加一成服務費。而使用優惠方案者，服務費以原價一成計算，且同桌皆需點用此方案方適用。

台北萬豪酒店的「肉咖歡樂宴」，消費者可以在時限內無限量享用主廚特製「爐烤歐陸現切美國肋眼牛排」。主廚特選肉質鮮嫩的美國肋眼牛排，以迷迭香、海鹽、黑胡椒、大蒜等香料醃上一天，爐烤後以櫻桃木煙燻而成，並且以牛肉、大骨、鮮甜蔬菜熬煮三天製成牛肉汁，再加入大量蘑菇製煮成特調磨菇醬，使爐烤牛排的美味更加升級，再搭配香滑洋芋泥以及香炒磨菇、香炒有機玉米。

(工商 )