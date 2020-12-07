鄭文燦：蔡英文台積電陳時中是保護台灣金三角

桃園市長鄭文燦7日陪同內政部長徐國勇慰問消防弟兄，再度被問到接班問題，強調把市長工作做好，落實每想政策就是幫忙中央，鄭文燦也提到蔡英文總統能獲得國際媒體獎項，歸功於保護台灣的3個領導者：領導台灣的蔡英文總統、護國神山台積電、以及做好防疫的衛福部長陳時中。

外傳陳時中光環稍退，鄭文燦7日認為，陳時中擔任指揮官，在每個火線上必須要做決策，認為陳時中要面對的不是政治人物的看好度，而是要從防疫到振興的過程，把台灣顧好。

鄭文燦提到，陳時中近日有到桃園參加醫界的聚會，當時自己就特別提到，蔡英文總統最近拿了國際領袖先鋒獎、全球12名影響力女性、以及彭博全球50大最具影響力人物等3個國際媒體評價的獎項，歸功於保護台灣的3個重要的領導者，第一個就是蔡英文本身，領導台灣打好防疫戰爭，而且阻擋中國的壓力。

第二個就是「護國神山」台積電，讓半導體製造商同步加碼投資台灣，第三就是衛福部長陳時中，領導台灣把防疫做好，讓經濟可以復甦，「他們的貢獻都很大！」

面對接班問題，鄭文燦重申，台灣要好，每一個角色都要扮演好自己的角色，他把市長的工作做好，就是對台灣的貢獻，他認為從總統、院長到各部會，大家協力合作，非常密切，一路從非洲豬瘟到新冠肺炎、再到疫後的振興，都可以看到執政的績效，強調自己只是希望幫忙中央，落實每一個好的政策，現在也還在持續努力工作中。

面對媒體詢問怎麼看新北市長侯友宜的表現，鄭文燦讚侯也非常認真，他認為六都的首長跟非六都的首長一樣，不管有沒有鎂光燈、有沒有媒體報導，都要認真，這是對於選民的承諾。

(中時 )