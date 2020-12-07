雖然韓國已連續兩天每日確診人數都超過600位，同時政府8日起，亦將提高首都圈防疫措施至2.5等級。不過此時，國際各大投資銀行對韓國今年景氣卻開始樂觀起來，不僅縮減今年經濟衰退預估值至1.1%，同時也預測2021年韓國經濟可成長3.3%。

據悉，包括巴克萊（Barclays）和高盛（Goldman Sachs）等國際主要9家投資銀行在11月底時，已將韓國這個亞洲第四大經濟體，今年經濟成長(GDP)衰退率中值，從10月預估負1.2%，微幅調高至負1.1%，這也顯示各大投行對韓國GDP還沒有完全失望。分析師指出，投資人希望藉由亞洲經濟反彈這股氣勢，可以擴散到全球。

目前這幾家大型跨國投行，對韓國今年景氣衰退預估已經沒有再那麼悲觀了，並上修今年經濟負成長率，也與韓國央行最新預測值一樣。另外，國際大投行對韓國2021年景氣樂觀，成長率上看3.3%。

才不久在上周，韓財長洪楠基（Hong Nam-ki）也預估韓國經濟今年會萎縮約1%，叮嚀金融環境需要在另輪新冠疫情爆發前，全方面做好萬全準備。對於2021年韓國景氣，韓財長也認為會有3%成長力道。

(時報資訊)