11月外資對新興亞股態度幾乎是大漲大買，無論對台灣、南韓、印度、泰國的買氣都是今年以來最大手筆！但過去一周，外資除對印度持續買進，越南幾乎平盤外，其餘市場皆遭提款，外流最多的前三名分別是南韓、台灣、印尼，額度為7.6億（皆為美元）、5.8億、2.8億。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股上周續創新高，雖然類股輪動快速，傳產類股具有低基期優勢而蠢蠢欲動，但電子類股仍然是成交的主力，為帶動指數高升的主要引擎。未來盤面高檔震盪加劇，建議投資人操作上仍須慎選具題材、長期展望佳的個股。

周俊宏認為，5G相關產業仍具突破空間，尤其5G採用的天線數量遠高於4G，使天線類股業績看俏。今年全球5G手機約賣出2億支，明年上看4億到5億支，出貨有望倍增的前提下，帶動零組件用量提升，且車用市場重啟，加深缺料的緊張程度，刺激價格上漲，相關零組件股價還有攀升空間。各國5G競賽中，尤以中國的發展最令人盼望，不僅基地台持續擴建，且5G手機相當便宜，資費又與4G大致持平，預計明年中國5G滲透率將大幅上升。

(時報資訊)