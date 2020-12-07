萬華地方年度盛事的青山宮「靈安尊王千秋聯合遶境大典」是台北重要的文化祭典，今年適逢青山宮建宮165年，廟方舉辦盛大活動卻因鞭炮聲整晚響不停、垃圾留滿地，引爆居民怒火，在地的無黨籍立委林昶佐臉書更被氣憤的網友灌爆，怒轟「後悔投給你」、「2024讓你回去當歌手」！對此，林昶佐今(7)日稍早也在臉書道歉了。

林昶佐在臉書回應表示，青山宮遶境，深夜仍燃放煙火鞭炮，造成噪音及垃圾等問題，許多萬華居民反映生活受到影響，團隊也收到非常多的民眾來訊，這幾天皆同步跟主辦單位提醒及要求，還是造成大家影響，他感到非常抱歉、遺憾。

林昶佐指出，艋舺青山王遶境是萬華一年一度的盛事，如何在傳統與現代之間兼顧平衡，與時俱進，一直都是他們努力的目標。為此，團隊所協辦的龍山艋舺公園「萬華大鬧熱」音樂祭活動準時結束，且未燃放鞭炮。未來也會配合主辦廟方，勸導各參與紅壇以福食代替鞭炮，並與地方政府協調活動時間等相關規範。

而關於青山宮整體遶境活動、各地來搭設的紅壇舞台，若在活動結束後仍然有垃圾等未處理盡善的部分，林昶佐表示，團隊也會敦促主辦廟方、協同在地議員要求台北市政府主責的環保局、民政局儘速處置。

(中時新聞網)