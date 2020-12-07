新聞報導直播主「晚安小雞」上個月到廢棄醫院探險，竟撞見懸掛半空中的乾屍，身體已經斷成兩半，驚悚畫面全被直播出去，震驚社會，而男星 Eason(黃尹宣)在節目上也表示有過類似經驗，且情況更詭異，他遇屍後3年重返該地，竟又發現另一具屍體，死狀慘烈，詭異巧合讓他不得不多想。

Eason曾是以大膽敢玩聞名的團體「Circus」的一員，成員們單飛後，他接下以探訪鬼屋為主題的節目，吸引大批粉絲追蹤，他過去曾透露節目內容都沒造假，因為他接拍之後，無論身體狀況、氣色跟運勢都受到明顯影響，還遇過離奇事件。

Eason(左)主持鬼屋節目，人氣翻漲，但運勢、健康等卻也明顯受到影響。(翻攝自Eason臉書)

Eason近日作客《新聞挖挖哇》，分享探訪鬼屋經驗，表示3年多前去了某個廢棄眷村，他跟團隊才剛到，竟然就有當地民眾跑來問他們是不是葬儀社？原因是眷村某間屋子裡發現一具屍體，讓他們大傻眼，製作組決定只拍附近，遠離屍體，但過程中一直聽到警車奔馳而來的聲音，後來現場拉了封鎖線，接著法師也來了。

直到2、3個月前，工作人員經過那附近，好奇時隔3年，出事地點會變成怎麼樣，於是拿了手電筒就進去拍，一進去就傻了，「真的又在那個房間裡面看到一具大體」，Eason描述了那具屍體，面朝下趴著，其中一隻手往上伸，像是痛苦掙扎的模樣，警方獲報後到場調查，表示死者應該是打毒品猝死，而Eason跟團隊都覺得太過巧合，就訪問了一下附近居民的想法，大家都說是「抓交替」，透露每隔幾年就會有人死在那，離奇到在場的人聽完都起雞皮疙瘩。

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