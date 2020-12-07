在今年自由球員市場被丟來丟去的雷霆前鋒阿里查，如今又要「鬧事」了！根據「奧克拉荷馬人報」記者穆沙托7日報導，阿里查不會參加任何雷霆季前訓練，也不知道何時才可歸隊打球，理由是他要持續爭奪自己兒子監護權，等同無限期缺賽。

這次阿里查所用的缺賽藉口，就跟他上季不願參加奧蘭多復賽的理由一模一樣，起碼這次他得到雷霆官方支持，「雷霆高層在交易換來阿里查之前，就很清楚他有可能缺席新球季訓練或例行賽，也會繼續支持他所做的無限期缺賽決定。」

或許就是因為阿里查可能面臨無限期缺賽的緣故，讓他在今年自由市場接連成為交易籌碼，他上季所效力的拓荒者，拿他去跟火箭換回柯文頓，火箭接著用阿里查去跟活塞換回伍德，活塞又透過跟獨行俠、雷霆的三方交易，把他丟去了雷霆。

雷霆不僅要面對阿里查不知道何時歸隊窘境，根據穆沙托收到線報，今天正式展開團體訓練的雷霆，隨即發生兩名球員新冠檢測呈現陽性的麻煩，但對新球季早就打算擺爛的雷霆來說，不管發生多少意外狀況，下個球季幾乎就是要搶西區「爐主」了。

(中時 )