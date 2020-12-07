電子股從台積電（2330）、聯電（2303）及台達電（2308）等大漲一波後，資金輪動至其他電子集團股，鴻海（2317）集中股，今（8）日由鴻海領軍攻上86元之外，除了天鈺（4961）漲停外，榮創（3437）、鴻準（2354）等都大漲超過4％，集團股作帳行情發威。

除了鴻海集團外，華邦電集團近來也漲不停，DRAM股華邦電受惠於報價可望調漲的利多激勵，股價連飆2根漲停，在近5個交易日內，有4個交易日飆漲9％以上，集團的新唐、華新科都上漲3～4％以上。

台積電及聯電受到上周五美股ADR大漲14.5％及4.3％的利多激勵，今天股價分別飆漲至50元以上及510元以上，推升台股加權指數續創新高，指數持穩在14,200點之上，至12點半時約上漲70點，指數續改寫歷史新高，市場估計成交值約有3,400億元以上，呈現價量齊揚走勢。

(工商 )