搶耶誕與跨年節慶旅宿商機，晶華酒店集團旗下捷絲旅台北西門館即日起至2021年1月2日接連推出「繽紛耶誕玩台北」以及「2021臺北最HIGH新年城」限定住房優惠專案，搭配官網訂房享加購高鐵車票75折起優惠，振興三倍券皆適用。

「2020繽紛耶誕玩台北」正式亮相，台北市15家百貨、4大商圈全都換上閃耀的聖誕燈飾，整座城市洋溢幸福聖誕佳節氣氛，捷絲旅台北西門館即日起至2021年1月3日推出「繽紛耶誕玩台北」住房專案，精緻雙人每房只要2,000元起，入住免費贈送日韓網美最愛台式沙龍洗髮，可任選台式沙龍坐洗40分鐘或日式沙龍躺洗40分鐘，不僅有櫻花妹洗頭時最愛的頭部按摩、泡泡造型等，最後還為您髮型造型吹整，享受放鬆之際，改頭換面以亮麗的造型與聖誕風格造景美拍打卡上傳IG，迎接嶄新2021年。專案更貼心提供Taipei Xmas！2020繽紛玩台北攻略電子書下載，最夯耶誕景點一次收錄齊全。

捷絲旅台北西門館表示，西門町的時尚髮廊一直是日韓觀光客的最愛，尤其看到洗髮師傅利用泡泡將頭髮往上拉高做成高聳尖塔時、總會興奮不已的拿起手機拍照瘋傳，傳統台灣式洗髮經過口耳相傳，「來台洗頭」已成為日韓網美來台必體驗的行程，連亞洲天王Rain來台錄影時都指定要到西門町感受台式洗髮。選在最繽紛歡樂的季節，捷絲旅攜手西門町人氣店家「李奇髮廊中華店」，以其服務日韓網美多年的專業經驗，在不能出國的此時提供旅人們最夯的玩美體驗。

臺北最High新年城為「一生必去、亞洲必遊」的跨年活動，捷絲旅台北西門館即日起至2020年12月31日推出「2021臺北最HIGH新年城」住房優惠專案，專案獨家贈送跨年雙主題景點2選1，任選台北101觀景台門票或台北貓空纜車加與動物園套票，精緻雙人每房只要2,200元起。

喜愛熱鬧的客人可免費選擇每張價值600元的台北101觀景台門票，登高望遠俯瞰整個台北夜景，跨年當天更可提前卡位，近距離欣賞跨年晚會以及倒數時刻璀璨台北101新年煙火，與數十萬民眾一同迎接嶄新的一年。喜愛享受寧靜氛圍的消費者，則可免費選擇每張價值380元的台北貓空纜車加動物園套票，貓空纜車於12月31日跨年當天將延長營運至凌晨2點，推薦您可前往貓空登山品茗，享受山野自然寧靜，入夜後遠眺絢爛的101大樓煙火，度過不一樣的跨年時光。

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