恒生指數7日開低走低，午盤下跌453.86點，跌1.69％，報26,382.06點；國企指數跌1.76％，報10,437.22點。

恒生科技指數走低，京東跌3.12％、阿里巴巴跌2.8％，美團跌2.15％。

概念股表現方面，太陽能股走高，北控清潔能源漲22.06％、保利協鑫能源漲17.78％、協鑫新能源漲14.29％。

深交所公告，因恒生綜合中型股指數實施成份股調整，根據「深交所深港通業務實施辦法」的有關規定，港股通股票名單發生調整並自7日起生效，調入明源雲、渤海銀行、祖龍娛樂。截至中午收盤，明源雲漲9.51％、渤海銀行跌10.22％、祖龍娛樂跌1.22％。

中芯國際漲4.29％，12月4日晚間，中芯國際發佈公告，公司全資附屬公司中芯控股、國家大基金二期和亦莊國投已訂立合資合同，共同成立合資企業中芯京城積體電路製造（北京）有限公司，註冊資本為50億美元，總投資額為76億美元，業務範圍包括生產12吋半導體晶圓及封裝系列等。

(工商 )