在轉型與多元化計程車隊合作一週年後，Uber今（7）日宣布，以境內公司服務乘客及合作夥伴，進一步展現深耕台灣決心，為合作車隊業者持續提供有效率、可靠的服務，提高乘客享有安心、可靠、優質的乘車體驗。同時透過不斷優化平台科技，為多元化計程車合作車隊與其職業駕駛提供更順暢的營運作業支援，創造更高的行程效率及經濟機會。

Uber表示，12月7日起，消費者透過 Uber App 叫車搭乘多元化計程車車隊提供的行程將不會收到電子發票；而使用 VISA、Mastercard、JCB 信用卡支付車資的用戶，將陸續免除被銀行收取海外刷卡手續費，其他發卡組織以及電子支付方式亦將於後續轉換，未來每日通勤的行程將更加經濟實惠。

歡慶新里程碑，Uber App 新用戶輸入「立刻出發」優惠代碼，即可獲得兩趟由合作的多元化計程車車隊業者提供120元的車資折抵優惠；合作的多元化計程車車隊業者也祭出開通獎勵給轉隊加入的職業駕駛，在今年12月31日前轉隊並開通帳號，就可享有總獎勵高達28,000元的車隊開通獎勵，同時車隊也將提供16週高達15,000元的車資收入。更多關於加入多元化計程車車隊以及開通獎勵詳情可洽 Uber 合作多元化計程車車隊，Q Taxi、大慶車隊、皇冠大車隊、中華正大車隊、中華衛星車隊以及中天車隊。

Uber 耕耘台灣市場邁入第八年，為貼近新世代消費者的生活模式，引進許多開創性服務機制，攜手合作車隊夥伴提升載運服務品質，樹立起新型態網約叫車服務新標竿。

「一鍵叫車」的 App 便捷機制讓乘客只要打開 Uber App 輸入地址即可叫車，透過「即時報價」可看到行程車資費用，每趟行程提供載客服務的車隊和職業駕駛人資訊，讓乘客可以安心確認叫車；此外，也提出多項領先業界的安全性功能，如「乘車驗證碼」、「全程 GPS 定位」、「行程分享」、「110緊急援助」等獨特性安全功能。此外，平台也率先推出「評價、讚賞」機制，讓駕駛和乘客雙方建立起互相尊重的乘車經驗、鼓勵提供好服務的司機，也改善民眾對於職業駕駛人服務的觀感。

因應新型冠狀病毒疫情，Uber 善盡企業社會責任，與合作車隊快速提出防疫做法，要求使用平台的職業駕駛人一起落實防疫指揮中心指引，妥善清潔消毒車子、全程戴口罩，身體不適不上線接案的措施；Uber App 也進一步設計了新冠肺炎安全措施提醒清單，從駕駛上線前，至乘客確認叫車前在在提醒確實遵守防疫措施，與全民一起努力防疫。

Uber 台灣總經理楊思祥表示，配合交通政策轉型，確立營運合法合規基礎，Uber一個一個與在地多元化計程車隊夥伴洽談，以行動建立起合作夥伴的信任。一年期間，Uber陸續與六大車隊合作夥伴，一起服務八大城市民眾。如今 Uber 科技能精準媒合乘客與職業駕駛，大幅增加駕駛在路上的經濟效益，載客率平均超過50%，未來Uber也將以安全至上的原則，持續引進新產品與服務，為合作車隊夥伴及職業駕駛創造更多、更高的收入機會，也為台灣消費者帶來更多優質的新服務。

(工商 )