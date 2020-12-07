新北市土城區台北看守所近期函文給雙北各大法院，指稱看守所人數已爆量，目前核定可收容總人數為2134人，但截至目前已收了2500人，整整超收16％。為避免收容人持續超收導致床位不足，台北看守所長曾文欽11月30日發文給台北地方法院、士林地方法院、新北地方法院等6個院檢單位，審理羈押禁見被告時，能審酌北所超額收容現狀。

北所目前主要收容台北市、新北市一至三審，以及宜蘭、基隆、士林、桃園、新竹等地院上訴二、三審的刑事被告，另附設台北監獄台北分監、民事管收所收容檢察署指揮執行3年以下短刑期受刑人、民事管收人。

北所統計近年來羈押禁見被告收容人數逐年攀升，107年度有489名收容人、108年度646名、109年度截至10月底已有651名收容人，若持續超額收容將造成生活空間壅擠、床位不足現象日益嚴重。北所內的忠三舍、孝三舍是專責收容區，共有81間舍房，在合宜空間、床位下每間舍房可有2名收容人，總計可收容162位禁見被告，但截至11月25日超收率約37％，超額收容情況嚴重。

台北看守所副所長林建昌表示，北所目前已超收約400人，針對羈押禁見被告部分必須是獨立區塊，所以不能跟其他受刑人混居，但舍房容納不下這麼多人，恐影響禁見個案，管理上會比較困難，希望院檢能協助調節，不過最後決定權仍在院檢單位手上，目前還在等回函。

(中時 )