大聯盟本季因為新冠疫情損失慘重，整個例行賽關門比賽，球團幾乎「顆粒無收」，並且保險公司拒絕理賠。總裁曼佛雷德(Rob Manfred)宣稱損失達到30億美元，《美聯社》報導30支球隊在今年10月一起告上加州法庭，向保險公司求償。

球隊損失的包括門票、停車費、豪華包廂、周邊商品銷售、贊助商廣告、地方媒體與轉播單位。大聯盟聲明表示：「我們承受了巨大財務損失，我們非常肯定這些損失都在保險合約的理賠範圍之內，我們對法庭的判決有信心。」

保險公司主張，合約的範圍只限於物理上的人員傷亡和財物損失，這些大聯盟的屬於預期收入的損失，合約裡沒有保障客戶每年都能營收幾十億美金。有幾支小聯盟球隊也向保險公司求償失敗，小聯盟今年球季取消，人事開支也只能靠大聯盟球團扛下，還有很多員工被裁，一些球員因此被釋出。

以東京奧運來說，國際奧會歷屆有特別投保「賽事取消」和「傳染病」的保險，《路透》報導他們的保額可達8000萬美元。例如德國公司《慕尼黑再保險》擔憂東奧打不成，若賽事取消他們就得理賠數千萬歐元。

(中時新聞網)