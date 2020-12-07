近日「10大政治領袖排行」民調結果出爐，下屆台北市長大熱門的國民黨立委蔣萬安拿下第3，也是立院立委第1名。綠委莊瑞雄表示，國民黨目前實際上的立院領袖是黨團總召林為洲，對林為洲沒上榜感到惋惜。而被外界質疑國家忠誠的藍委吳斯懷，若能擺脫標籤而進入外交國防委員會發揮專業，將會是黑馬。

根據網路媒體所做「後蔡英文總統時期10大政治領袖」最新民調，前3名依序是國民黨新北市長侯友宜、民進黨桃園市長鄭文燦、蔣萬安。

第4至10名的部分，則分別為副總統賴清德、前新北市長朱立倫、台北市長柯文哲、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、高雄市長陳其邁、交通部長林佳龍。在前10名當中，民進黨佔6人，國民黨佔3人，民眾黨1人。

莊瑞雄指出，民調起起落落，就給有志於大舞台的人去思考，對於蔣萬安可以拿下第3，也就祝福他，但以現在來看的話，蔣萬安也沒有特別突出，是靠著相對年輕、較為討喜等問政外的其他因素而上榜，但國民黨其他委員被他比下去也很奇怪。

對於蔣萬安成為藍營立委第1名，莊瑞雄說，國民黨近期在立院製造的聲量及攻防規劃，實際上都是林為洲在主導，對於林為洲沒有上榜感到奇怪，也替他可惜。

莊瑞雄認為，前中將退役的吳斯懷在社會輿論聲浪下，未能進入外交國防委員會發揮專業，若吳斯懷能夠擺脫這樣的質疑標籤，到能夠發揮專業的委員會，將有機會表現突出，也會是一匹大黑馬。

(中時 )