拜登(Joe Biden)明年入主白宮，會讓川普(Donald Trump)2年來對中國大陸強硬政策緩和嗎？美國問題專家、上海復旦大學國際問題研究院教授沈丁立舉出GDP(國內生產總值)數字對比變化，認為中美差距已經與拜登當副總統時代不同，美國自立國以來就自詡是「山巔之城」，不可能放任中國崛起。

山巔之城(City upon a hill)典故來自馬太福音第5章、耶穌的登山寶訓，「你們是世上的光，城造在山上是不能隱藏的」，比喻基督徒應該以美德成為世界典範，也是美國例外論最知名的論述之一，而且不分政黨都愛用，已故前總統民主黨籍甘迺迪(John Kennedy)、共和黨籍雷根(Ronald Reagan)都曾在公開演說提及。

沈丁立指出，21世紀初中國GDP是1兆多美元，美國約10兆美元，但2019年變成中國14.4兆美元、美國21.4兆美元，美國經濟總量由中國的接近10倍降至不到2倍，去年中國GDP已從最初相當於美國10%追到67%，今年甚至有機會追到75%。拜登剛接任歐巴馬(Barack Obama)副手時中國GDP是4兆多美元，12年過去中國的數字成長3倍有餘，在國際的影響力和能力還不只成長3倍。

他說：「美國絕不容許任何國家超越它這個山巔國，這是美國建國前就有的自我定位。中國要在策略上增加與美合作機會同時，還是要準備應對一個焦躁、不知道怎麼對付中國、迷失的美國。拜登知道用副總統時的方法對付中國行不通，也看到川普做法損害美國利益，所以美國的新政府會考慮怎麼換方式來做到川普做不到的，但這2個美國人要做的，就是不能讓中國崛起。」

沈丁立表示，拜登與其用打壓中國方式維持美國地位，會更傾向制約中國、同時做大美國。不過他認為中美關係確實存在轉機，雙方在減碳應對氣候變遷、聯手與WHO(世界衛生組織)合作向全球發配疫苗都可能優先合作，在朝鮮半島、伊朗核武、能源安全等領域也有機會協力，「我們不至於像川普任期後半，一組對話都沒有。」

他認為，可能到明年4月份美國有足夠疫苗接種人數能擺脫疫情，相較於今年負成長5%或6%，明年美國經濟可能大規模反彈，甚至上看成長7%到10%，但中國經濟還是會比美國更強勁。

(中時新聞網)