台鐵瑞芳至猴硐段因大規模走山，台鐵局正全力搶通，再度引發北宜高鐵議題。交通部長林佳龍今天表示，政策方向是推動北宜直鐵替代方案，也就是北宜高鐵延伸推動，預計今年底完成綜合規劃，相關程序嚴謹進行。

林佳龍說，北宜直鐵的替代方案是北宜高鐵，按照期程今年底完成綜合規畫，包括路線評估，要繞開翡翠水庫集水區，在北北基宜軌道路網的政策小組內，地方首長都支持，宜蘭更是如此，如果把高鐵延伸宜蘭，相信對未來東部跟北部的交通動線，將可減少國5的壓力，同時在台鐵之外有另一條城際的高速鐵路，政策方向朝此方向推動，相關程序嚴謹進行。

對於目前台鐵局正在搶通走山路段，林佳龍說，台鐵在宜蘭線因為坍方停駛，正在加強搶修，今天蘇院長也有去視察，一切以安全第一，全力搶修，結合所有跨部會、交通部各單位力量投入，希望一周內搶通東正線。

台鐵局台北站長涂維庭說，瑞芳至猴硐間因連續豪雨造成邊坡滑動影響行車，預估以12月13日清晨5時為搶通目標，有關運行狀況，台北要往宜蘭、花蓮、台東方向的旅客，建議在台北搭乘國道客運到宜蘭或羅東，再轉搭台鐵至花東，東部旅客從花東一樣可先搭台鐵道宜蘭或羅東，再轉搭國道客運回北部。影響區間的退換票，只要是在影響區間的旅客都可辦理全額退費。

(中時 )