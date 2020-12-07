屏東枋寮鄉二戰石頭營日前發現未爆彈，縣議員蔣月惠7日帶著十餘名鄉親到旗山區八軍團指揮部陳情，希望軍方幫忙清除未爆彈。八軍團允諾幫忙，清除未爆彈。

蔣月惠、高雄市舊城文化協會總幹事郭吉清等人到八軍團陳情，蔣月惠向軍方遞交陳情書，由八軍團政戰主任張維新少將接受。

張維新表示，對於石頭營區於11月29日、11月30日發現的13顆未爆彈，依規定帶回處理，並於在12月3日，依照警方通報，以未爆彈的地點往外擴張50至100公尺探測，沒有發現未爆彈。

軍方呼籲，民眾若發現未爆彈，務必通知警方，請軍方的專業人士幫忙處理。對於陳情人士請求對石頭營區劃為未爆彈發現區，軍方說，軍方處理未爆彈的程序，是依照警方的通報，依法、依規，不能擅自對該營區做未爆彈的探測。

至於是否請廠商停工，軍方說，軍方沒有這個權限，他們不是軍方發包的單位，軍方也不能隨意進入。由於這13顆未爆彈鏽蝕非常嚴重，無法確切辨識，疑似為60迫爆彈，年代無可考。

對於日前拿著未爆彈拍照，蔣月惠說，當時沒感到害怕，只是想呼籲民眾注意未爆彈。張維新說，這是錯誤示範。

郭吉清表示，他懷疑這些未爆彈是被人惡意丟棄在石頭營，希望軍方或相關單位能協助清查。同時，他也希望，屏東縣政府能全面清查軍事遺跡舊址，避免被廠商破壞。

(中時 )