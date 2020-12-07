市長盧秀燕說，現在未到決策點，要俟北捷12／11日再提報告，一定要確定安全無虞再試營運。（陳世宗攝）

針對中捷綠線營運期程及北捷何時提出報告，7日於台中市議會引起藍、綠議員的群起關注，市議員質疑北捷報告遲未提出，嚴重影響中捷的試營運及營運期程；市長盧秀燕說，北捷有分報告被她退回，報告與19日能否通車有密切關係，現在未到決策點，要俟北捷12／11日再提報告，一定要確定安全無虞再試營運。

市議員林德宇7日在議會質詢中指出，市府原本規劃試營運30天，卻在第6天因列車連接器軸心斷裂意外被迫中止，他要求市府未來重啟營運後不要壓縮試營運的時間，至少還是要有兩週到一個月的時間做試營運。

林德宇表示，中捷綠線原訂12月19日正式營運，在試營運被迫中止後，交通局遲未說明是否延後啟用，他要求市府明確說明，並保留兩週到一個月的試營運時間。

王立任指出，一定要確定安全無虞才通車！不能坐著等報告，一定要有期限，如果未達標準亦退回！贊成最嚴格來把關！12／14日後馬上召開臨時會，因為攸關以後安全問題。周永鴻說，市府要抓出一個清楚期程，不應淪為政治作秀的工具！時程要推測出來，學工程不要講空話！

陳政顯、劉士州說，行車安全滋事體大，台中市政府要硬起來，點交未移交茲事體大，市府要嚴謹把關，沒有問題再提議會，市府應有行政裁量權！12／12市長要提出來說暫緩通車。李中表示，報告有很多種，隨調查及改善有不同的報告，臨時會要得到什麼樣的報告，一切將案子委托北捷。

交通局長葉昭甫說，柯市長已承諾北捷局會負責到底，將於川崎重工提出確認報告後，再安排北捷局至台中說明與報告；目前先著手於找出原因與後續改善方式，接著將從契約面來探討責任與協商。

葉昭甫強調，目前從設計、材料、製造、安裝等部分探討，因事涉川崎重工及美國材料提供廠商；正與北捷局及川崎重工正緊鑼密鼓釐清原因，將於調查明確時進一步說明。

市議會議長張清照作成結論說，請市府儘速請北捷提供詳細檢測報告，並以行車及保障乘客安全為首要原則；中捷公司的責任要開始展開調查及釐清。

(中時 )