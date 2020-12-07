台中市德基水庫驚傳出虎頭蜂啃人事件！日前，保二總隊德基小隊長張文勇在大甲溪發電廠德基分廠執勤時，1隻虎頭蜂駐足左耳，他擔心被螫咬不敢亂打，虎頭蜂逗留5分鐘後才飛走，但他耳輪卻被咬掉一塊表皮組織，致受傷流血，對此，專家也提出專業原因，並表示「虎頭蜂可能是為了餵食幼蟲」。

回顧事件始末，保二隊德基小隊長張文勇5日上午9時許，巡視至德基水庫後方崗哨時，1隻虎頭蜂突然停駐在他的左耳朵，尾針緊貼於他的耳廓皮膚，他擔心被螫咬，因此不敢輕舉妄動，並移動至浴室，透過鏡子查探。

被打死的虎頭蜂，畫面看上去非常驚悚。（圖／張文勇提供，記者陳淑娥台中傳真））

虎頭蜂在他的耳朵停留5分鐘之久才離去，張文勇感覺一陣刺痛，透過鏡子這才發現，耳廓上一塊肉被咬掉，導致破皮流血，他隨即關上浴室門，並用毛巾將牠打死。

對此，擁有20多年捕蜂經驗的義消徐仁炳接受《中天新聞》受訪時推測，虎頭蜂可能是為了餵食幼蟲，才會把耳朵當成蟲類，若蟲類來源不足的時候，虎頭蜂也會採食肉類，像雞肉、豬肉，牠們也會去啃咬，不過還好當時等虎頭蜂飛走後才拍死，否則如果被螫傷引發過敏反應，傷勢可能更嚴重。

▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

(中時新聞網)